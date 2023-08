Wypadek na A4. 30-letni kierowca jechał na autostradzie na wstecznym, doprowadził do zderzenia, próbował uciekać, a na koniec zaczął gryźć

- Krapkowiccy policjanci podczas wykonywania czynności ustalili, że mężczyzna jest trzeźwy. Jednak mieli uzasadnione podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających. Aby jak najszybciej udrożnić ruch na autostradzie, mundurowi odholowali pojazd sprawcy. Natomiast on sam trafił na komendę, gdzie poddano go testom na zawartość środków odurzających w organizmie - informuje mł. asp. Ewelina Karpińska, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.