Wypadek na DK 40 między Ujazdem a Łanami. Trzy osoby zostały ranne, w tym dwoje dzieci

IMGW ostrzega, że od kilku dni na drogach panują trudne warunki do jazdy. Opadom deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem, towarzyszy silny, porywisty wiatr.

W poniedziałek niektóre drogi mogą być oblodzone:

Zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie kraju. Na północnym wschodzie przelotne opady śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, miejscami w dolinach karpackich ok. -6°C. Temperatura maksymalna od 2°C, 3°C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 5°C, 7°C w centrum i 8°C, 9°C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem od 70 km/h do 80 km/h, z kierunków zachodnich" - czytamy w prognozie IMGW na poniedziałek.