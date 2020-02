Do wypadku doszło we wtorek przed godz. 14.00 na drodze krajowej nr 45. Jedna osoba trafiła do szpitala.

W Jełowej (gm. Łubniany) zderzyły się dwa samochody osobowe i bus z naczepą. Jeden z kierowców skarżył się na ból kręgosłupa, dlatego został przewieziony do szpitala. Zobacz galerię (8 zdjęć) Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Flesz: Polscy kierowcy łamią przepisy. Także w Europie. Wideo