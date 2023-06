Wypadek na drodze krajowej nr 42. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Tomasz Kapica Mirosław Dragon

Do zderzenia doszło w miejscowości Ligota Dolna (w powiecie kluczborskim). Poważnie ranny został motocyklista. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.