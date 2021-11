Wypadek na drodze krajowej nr 46 w Chrząstowicach. Mercedes uderzył w opla. Ranna jest jedna osoba Sławomir Draguła

Do wypadku doszło we wtorek, 16 listopada rano na drodze krajowej nr 46 w podopolskich Chrząstowicach. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 54-letnią kobietę.