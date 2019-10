Wypadek na Zaodrzu. Opolanin szuka kierowcy kabrioleta, który na przejeździe potrącił jego matkę

- Obiecałem sobie, że zrobię wszystko, by ten człowiek odpowiedział za to co zrobił - mówi Sławomir Wanat, syn rannej kobiety. - Mama leży w szpitalu. Sporo wycierpiała, przeszła operację, a teraz czeka ją wielomiesięczna rehabilitacja. Ten człowiek odjechał, jakby nic się nie stało.

W niedzielę (13 października) 69-letnia Anna Wanat wracała razem z mężem z ogródków działkowych. Około godziny 17.30 małżeństwo znalazło przy skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej i Spychalskiego w Opolu.

- Ojciec jechał pierwszy. Zatrzymał się przed przejściem, przycisnął przycisk i poczekał, aż włączy się zielone światło. Mama jechała w pewnej odległości od niego - mówi Sławomir Wanat. - Gdy włączyło się zielone światło, mama nie zatrzymywała się, tylko chciała przejechać przez ulicę przejazdem rowerowym, do czego miała prawo. W tym momencie kierowca czerwonego sportowego auta zaczął wyprzedać rodziców, zajechał mamie drogę i bokiem zahaczył o rower. Mama upadła na jezdnię, a ten człowiek uciekł. Nawet nie sprawdził, czy nic się jej nie stało.