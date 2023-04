Wypadek w Chróścinie, na trasie Nysa - Grodków. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Rannego mężczyznę trzeba było wydobyć z wraku

Około 6.40 na drodze wojewódzkiej 401 z Nysy do Grodkowa samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Do wypadku doszło w Chróścinie na prostym odcinku obok dawnej bazy "Centrozłomu".

Jak informuje asp. Tomasz Durejko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie, w wypadku ranny został mężczyzna w wieku ok. 65 lat. Wezwani na miejsce strażacy za pomocą sprzętu hydraulicznego musieli wydobyć go z rozbitego pojazdu. Pierwszej pomocy udzieliła mu załoga kartki pogotowia, ale na miejsce wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał rannego do szpitala.

Kierowcy muszą się spodziewać utrudnień na trasie 401. Jeszcze o godzinie 9 ruch odbywał się w rejonie wypadku wahadłowo, jednym pasem, bo trwały przygotowania do usunięcia wraków pojazdów z jezdni. Na miejscu działały jednostki straży zawodowej z Nysy, Grodkowa oraz OSP z Chróściny Nyskiej.