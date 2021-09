Wypadek w Kotorzu Małym. Zderzenie dwóch samochodów suzuki. Jeden z samochodów rozbił płot Piotr Guzik

Do zderzenia dwóch aut suzuki w Kotorzu Małym doszło we wtorek 28 września około godz. 11.30. Jeden z pojazdów zjechał potem do rowu i uszkodził ogrodzenie posesji.