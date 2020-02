Wypadek w Ligocie Prószkowskiej. Chłopiec, który przeżył, jest w śpiączce

Na miejscu zginął 35-letni kierowca, jego 30-letnia żona i półroczna córeczka. Rodzina mieszkała w powiecie prudnickim. Wypadek przeżył niespełna 7-letni chłopiec syn małżeństwa, który z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

- Chłopiec, w wyniku wypadku, stracił prawą rękę na wysokości ramienia. Doszło do uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych, dlatego kluczowe było zatamowanie masywnego krwotoku. Chłopiec stracił bardzo dużo krwi - mówi doktor Wojciech Walas, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu. - Dziecko przeszło wielogodzinną operację. Ma połamane obie nogi, lewą rękę oraz obrażenia klatki piersiowej i brzucha. Te natomiast, w mojej ocenie, nie stanowią większego zagrożenia.

6-latek jest podłączony do respiratora i utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Wiele wskazuje na to, że nie doszło u niego do urazu mózgu ani złamania kręgosłupa. Jego stan z dnia na dzień poprawia się, choć lekarze mówią, że zagrożenie życia nie minęło. W drugiej połowie przyszłego tygodnia chcą spróbować wybudzić dziecko.