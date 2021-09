Wypadek w Opolu. Karetka uderzyła w dzika na obwodnicy północnej. Załoga miała dużo szczęścia

Karetka, wykonująca transport międzyszpitalny wracała ze szpitala w Kup. Około godz. 23, na obwodnicy północnej Opola (w rejonie hurtowni Makro), mercedes sprinter uderzył w jednego z dwóch, przebiegających przez jezdnię dzików.

- Informację o tym, co się stało, otrzymaliśmy od ratownika medycznego, który był wewnątrz pojazdu - mówi asp. Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. - On ani drugi jadący karetką ratownik nie odnieśli obrażeń. Na miejsce pojechał patrol, który potwierdził zdarzenie. Zwierzę nie przeżyło uderzenia. Wezwano więc służby porządkowe, by uprzątnęły dzika z jezdni.