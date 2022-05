Wystartował projekt samorządu województwa "Opolskie dla młodzieży". To coś dla młodych-pomysłowych, ale bez pieniędzy

To pierwsze takie przedsięwzięcie w regionie, dedykowane młodzieży z województwa opolskiego. Zarząd województwa przeznaczył 600 tysięcy złotych na minimum 120 inicjatyw w czterech sferach – ochronie środowiska, działalności młodzieżowych drużyn pożarniczych na obszarach wiejskich, sporcie i kulturze. Każde z zadań może otrzymać do 4 tys. złotych. Mogą to być konkursy, zawody, warsztaty, wernisaże, zajęcia, szkolenia. Musi się do tego zabrać co najmniej pięć osób i dodatkowo uzyskać poparcie dla swej inicjatywy przez 10 innych. Formalności są ograniczone do minimum.

Nabór odbywa się za pośrednictwem wyłonionych w konkursie organizacji: Chorągwi Opolskiej ZHP, Stowarzyszenia OSP powiatu KLB, Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Stowarzyszenia Opolskie Lamy. To one biorą na siebie ciężar administracyjny inicjatyw – nabór, promocję i ich rozlicznie. W czwartek zostały z nimi podpisane umowy.