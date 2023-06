Wystawa bydła, piana party i nowinki technologiczne. Targi rolnicze Opolagra to pomysł na udany weekend

- Prezentujemy rębaki walcowe i tarczowe. Służą one do cięcia kawałków drewna w granicy 10-15 centymetrów grubości. Oferta naszych rębaków zaczyna się od średnicy 7 centymetrów, kończąc na 17 centymetrach. Zainteresowanie zwiedzających jest bardzo duże, gdyż w ostatnim czasie jest to deficytowy towar ze względu na koszty zakupu opału – powiedział nam jeden z wystawców, przedstawiciel firmy Remet CNC.