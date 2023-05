Wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej w Solarisie w Opolu o dzieciach i dla dzieci. Towarzyszy jej konkurs plastyczny

Dzieci ukazane na fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują.

- Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca - mówi Joanna Szefer, historyk sztuki i kurator wystawy. - Jako organizatorzy wydarzenia mamy nadzieję, że będzie ono okazją do zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby dzieci w najdalszych zakątkach świata, a jednocześnie impulsem do niesienia im pomocy.