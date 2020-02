Wystawa ikon w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Zobaczcie prace członków Szkoły Ikonopisarskiej "Pneumatoforos"

Pod nieobecność chorego ks. Reimanna wykład wprowadzający do wystawy wygłosił Hubert Kampa, prezes Fundacji In Blessed Art. Opowiadał m.in. o pochodzeniu, symbolice i znaczeniu ikon, zwłaszcza w Kościele prawosławnym oraz o technice ich tworzenia (sam pisze ikony, kilka z nich znalazło się na wystawie).

- Ikona zawsze będzie oknem ku wieczności – powiedział nto. - Bo w ikonie przedstawiamy nie to, co dzieje się na ziemi, ale to, co w niebie. Nie każdy ikonę napisze. Autor musi być teologiem to znaczy człowiekiem poszukującym Boga. Ikona malowana bez wiary nie ma sensu. Traci swój duchowy wymiar.