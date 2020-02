Wystawa żywych pająków i skorpionów w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu [ZDJĘCIA]

Po raz pierwszy dużego pająka w ręku miała m.in. Kaja z Łambinowic. - Czułam się trochę dziwnie, ale fajnie – mówi dziewczynka. - Na początku trochę się bałam, ale udało mi się lęk opanować.

- Mąż znalazł na Facebooku zaproszenie na wystawę i nas „zaciągnął” - śmieje się Marta Biedroń, mama Kai. - Na pewno warto wystawę zobaczyć. Ciekawe okazy. To nie jest coś, co się widzi na co dzień. Ja sama trochę się pająków boję. Jest okazja, żeby swój strach przełamać.

- Przyjechaliśmy z Wałbrzycha – mówi opiekun wystawy Maciej Kuta. - Organizujemy wystawy pająków i skorpionów w całej Polsce i w Europie. Pokazujemy ludziom świat pająków, bo nie za wiele o nim wiedzą. W szkole tłumaczy się zazwyczaj budowę pająka, że jest stawonogiem i bezkręgowcem. A to nie jest specjalnie ciekawe ani ważne. Ciekawym pająkiem, jakiego tu pokazujemy, jest wdowa pochodząca z Australii. Dla przeciętnego hodowcy niedostępna, groźna. No i pokazujemy duże pająki wielkości 25 cm - opisuje.