Wystawę o Janie Pawle II zobaczymy przy Archiwum Państwowym w Opolu

- Góra św. Anny jest dla mieszkańców Opolszczyzny ważnym centrum duchowym – mówi prof. Mirosław Lenart, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. - Otoczona kultem figura św. Anny Samotrzeciej, czczona w zbudowanym na szczycie wzniesienia sanktuarium, jest do dziś nie tylko symbolem o głębokiej wymowie religijnej, ale także uobecnia przywiązanie do rodzinnej ziemi utożsamianej z miejscem, gdzie na różnych etapach historii pojawili się przodkowie dzisiejszych mieszkańców Opolszczyzny. To pełne znaczeń miejsce nie bez powodu wybrano na spotkanie z Janem Pawłem II, który przybył tam, aby odprawić uroczyste nieszpory 21 sierpnia 1983 roku. Sprawowana na Górze św. Anny liturgia miała w końcu jeszcze jeden bardzo wymowny akcent, jakim była koronacja obrazu Matki Boskiej czczonej w opolskiej katedrze.