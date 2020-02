Wysyłają e-maile o błędzie w deklaracji e-PIT. To jest oszustwo!

Do 30 kwietnia mamy czas, żeby rozliczyć się z fiskustem za zeszły rok. Przestępcy próbują to wykorzystać Jacek Smarz

To na pewno nie jest przypadek, że akurat teraz oszuści celują w zeznania podatkowe. Do 30 kwietnia mamy czas, żeby rozliczyć się z fiskusem za 2019 rok, a niektórzy już to zrobili. I lepiej, żeby nie otwierali podejrzanych wiadomości e-mail, bo one nie są z Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.