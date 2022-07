XI Piknik Rodzinny nad Odrą w Opolu już w sobotę. Będą koncerty, Olimpiada Rodzinna, dmuchańce i wiele innych atrakcji

Tym razem piknik odbędzie się w Parku 800-lecia w Opolu. W poprzednich latach Centrum Dialogu Obywatelskiego organizowało imprezę w Parku Nadodrzańskim, co wywoływało protest mieszkańców i ekologów, że cenne przyrodniczo miejsce jest zadeptywane.

Jak zapewniają organizatorzy, atrakcji nie zabraknie i co ważne, wszystkie są bezpłatne.

- Będzie koncert gwiazdy i inne występy na scenie, strefa dmuchańców i animacji oraz strefa sportu z mini boiskami, w której rozegramy Olimpiadę Rodzinną - wyliczają organizatorzy. - Rozdamy w niej 22 atrakcyjne nagrody w tym dwa rowery.

Olimpiada polega na udziale minimum dwóch członków rodziny w czterech dyscyplinach sportowych. W tym roku będzie to unihokej, soft polo, strzał do bramki i rzut do kosza.

Przy każdym stanowisku sportowym - po wzięciu udziału w zabawie - uczestnicy otrzymają pieczątki, a po zebraniu czterech kupon należy wrzucić do urny. O godz. 17.30 na scenie odbędzie się losowanie nagród.