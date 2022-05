XXII edycja turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". Do Brzegu zawitało aż 59 drużyn z całego województwa! [ZDJĘCIA]

- Nie ma drugiego takiego Turnieju w Polsce jeśli chodzi o konkurencję i poziom trudności. Udział w wojewódzkim finale to wielkie osiągnięcie dla zawodniczek i zawodników, którzy w zmaganiach na poziomie kolejno gmin i powiatów wyróżnili się umiejętnościami, determinacją i talentem. Ci, którzy w najbliższych dniach ponownie okażą się najlepsi, pojadą do Warszawy i na Stadionie Hutnika będą walczyć z reprezentantami pozostałych województw o Wielki Finał na PGE Narodowym. - mówi Cezary Kulesza, prezes PZPN.

Warto podkreślić, że jest to bardzo prestiżowy turniej, który wielu dzieciom otworzył bramy do piłkarskiego świata. To największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym do tej pory wzięło udział ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Głównym celem tych rozgrywek jest popularyzacja aktywnego stylu życia wśród dzieci, odkrywanie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.