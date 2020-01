Z Hawany do Opola. Wystawa zdjęć Franco Alvareza w Filharmonii Opolskiej

Kubańczyka do Opola sprowadziła wielka miłość do opolanki, którą poznał na kubańskiej plaży trzy lata temu. Przyjechał do Opola w połowie 2018 r. Obecnie jest nauczycielem języka hiszpańskiego w opolskich szkołach.

Skończył studia dziennikarskie, a że jest także pasjonatem fotografii, to postanowił zestawić obrazy z bliskiej jego sercu rodzinnej Kuby i nowego miejsca do życia - Opola.