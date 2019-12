Z kawy, makaronu czy mchu. Niecodzienna wystawa bombek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu [ZDJĘCIA]

Gazowe ogrzewacze zamiast palenisk na jarmarku świątecznym

Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim Rynku ma wystartować 6 grudnia, w Mikołajki. Miasto stara się o to, by i w tym roku przy ratuszu stał diabelski młyn. W porównaniu do lat poprzednich ma być też mniej palenisk.