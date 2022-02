Za ciężkie powikłania po szczepionce na COVID-19 można dostać nawet 100 tys. zł. Wniosek składa się do Rzecznika Praw Pacjenta

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego składa się do Rzecznika Praw Pacjenta. W piątek (11 lutego) na stronie RPP powinien pojawić się już stosowny formularz. Świadczenie przysługuje za tzw. NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19.

W tym przypadku ustawa powołująca Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych działa wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane od grudnia 2020, kiedy w Polsce zaczęła się akcja szczepień.

Kompensatę może uzyskać osoba, u której wystąpiły działania niepożądane, wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki. Ale nie każdy NOP do tego uprawnia. To musi być takie niepożądane działanie, które spowodowało: konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego, powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, albo hospitalizacji o dowolnej długości.