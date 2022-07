Zablokowana autostrada A4 i pijani kierowcy na lokalnych drogach. Niebezpieczna środa na opolskich trasach

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło na autostradzie A4, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Przyczyną było najechanie samochodu osobowego na tył ciężarówki.

2 osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich została zabrana karetką do szpitala, stan drugiej wymuszał lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Utrudnienia trwały przez dwie godziny.

- W zabezpieczeniu zdarzenia brały udział trzy jednostki JRG Niemodlin - mówi dyżurny stanowiska kierowania opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W Nakle również doszło do zdarzenia z udziałem osobówki. Z nieustalonych przyczyn kierowca zjechał do rowu i dachował. Nie odniósł zbyt dużych obrażeń.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło również na skrzyżowaniu Stawowej ze Słoneczną w Opolu, gdzie pijany 26-latek wjechał do ogródka. Miał 2 promile we krwi. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. Ponieważ jest obcokrajowcem, o incydencie została poinformowana straż graniczna.