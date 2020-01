Zabójstwo w Zawadzie. Syn dostał wyrok, teraz przed sądem stanął ojciec

Syn Wiktora M., który był sprawcą tej zbrodni, zakopał zwłoki na terenie swojej firmy. Początkowo wyglądało na to, że Maciej Z., który pożyczał pieniądze na procent, zaginął. Kilka dni później policjanci wpadli na trop mordercy. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli też kilka sztuk broni należącej do ojca Marka M. W styczniu 2019 roku sąd skazał Marka M., na 25 lat więzienia. Dwa tygodnie później na ławie oskarżonych zasiadł jego ojciec.

72-letni Wiktor M., jak wynika z ustaleń śledztwa, nie miał żadnego związku ze zbrodnią w Zawadzie. Jego proces to pokłosie głośnej sprawy o zabójstwo. Do zbrodni doszło w grudniu 2018 roku. Sprawca kilkakrotnie uderzył swoją ofiarę młotkiem ciesielskim w głowę, a później strzelił do 48-latka, u którego był zadłużony. Broni nigdy nie odnaleziono.

- Rewolwery kupiłem kilka lat wcześniej na giełdzie samochodowej w Opolu. Używałem ich jako straszaków, dlatego były tam ślepe naboje - wyjaśniał w postępowaniu przygotowawczym oskarżony. - Jestem strażnikiem łowieckim, dlatego używałem tej broni do odstraszania zwierzyny. Moim zdaniem ona nie nadawała się do strzelania.

- On chciał założyć opony w moim zakładzie wulkanizacyjnym, ale nie miał pieniędzy. Zaoferował, że da mi w zastaw stary kbks, który nie strzela. Był mi winny 500 złotych, ale po pewnym czasie dowiedziałem się, że ten człowiek zastrzelił się w domu z broni myśliwskiej - wyjaśniał w postępowaniu przygotowawczym Wiktor M. - Broń była zabezpieczona w szafie pancernej i nikt, poza mną, nie miał do niej dostępu. Nikt nie ucierpiał, ale mimo to żałuję tego, co się stało. Nie wiedziałem, że na tę broń muszę mieć pozwolenie - mówi przed sądem oskarżony.