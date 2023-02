Zadbaj o zdrowie swoich dzieci. Opolski NFZ zaprasza na największą w regionie akcję profilaktyczną dla dzieci

Mateusz Majnusz: Już w sobotę (4 lutego) na terenie hali sportowej Toyota Park w Opolu odbędzie się wyjątkowe wydarzenie skierowane do najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny. Co opolski oddział NFZ dla nich przygotował?

Beata Cyganiuk: Kraina Zdrowia Dzieci, bo tak nazwaliśmy nasze wydarzenie, dedykowane jest dzieciom w wieku od 0 do 18 roku życia. Dzieci pod opieką rodziców będą miały tego dnia możliwość skorzystania z konsultacji i porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności pediatrów oraz specjalistów z różnych dziedzin medycyny. W sumie do dyspozycji dzieci będzie aż piętnaścioro specjalistów. Dodatkowo odbędą się badania słuchu, wzroku, wad postawy, znamion oraz będzie możliwość wykonania badania USG i EKG. Nie zabraknie także porad laktacyjnych dla młodych mam, konsultacji z zakresu fizjoterapii czy neonatologii. Będzie również możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie lub Covid-19. Nie zapomnieliśmy także o kobietach w ciąży, które na miejscu będą mogły skonsultować wyniki badań z ginekologiem -położnikiem. Przed budynkiem staną dwa dentobusy, czyli mobilne gabinety stomatologiczne oraz krwiobus, w którym chętni rodzice będą mogli oddać krew.