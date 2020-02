Zagłodzona suczka w Opolu. Wolontariusze TOZ-u odebrali ją właścicielowi i apelują o pomoc finansową na jej leczenie

Wolontariusze opolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami odebrali Kiarę właścicielowi w piątek, 31 stycznia.

Suczka ma dopiero rok, a jej stan jest fatalny. Według wstępnych badań pies został skrajnie zagłodzony.

Jak informują wolontariusze, rany na ciele zwierzęcia to dziury. Najprawdopodobniej skórę przebiły kości.

Kiara ma też zaawansowane zaniki mięśniowe, brak tkanki tłuszczowej, liczne odleżyny, potężne zapchlenie.

Rzuca się na jedzenie, nie gryzie go tylko wszystko połyka - mówią wolontariusze. - Musimy ją dokładnie zdiagnozować i postawić ją na nogi. Do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze. To kolejny ciężki przypadek, których mamy ostatnio coraz więcej. Jeszcze trochę i po prostu polegniemy.