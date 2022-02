Zajęcia na poprawę pamięci, koncentracji, spostrzegania. W Głuchołazach ponad 2000 osób przeszło rehabilitację po zakażeniu koronawirusem

Pacjenci do formy wracają pod okiem prof. Jana Szczegielniaka, który opracował unikatową w skali światowej formę rehabilitacji po zakażeniu COVID-19.

– Jako naukowiec czuję satysfakcję, że mój program pomaga ludziom, przynosi oczekiwane efekty. Bardzo mnie cieszy, że możemy się tym pochwalić, jako szpital, Politechnika Opolska, Opolszczyzna, czymś co jest wyjątkowe zarówno w skali Europy a nawet i świata – mówi prof. Jan Szczegielniak, który niedawno został powołany do Rady ds. COVID-19.

Każdy z pacjentów, który trafia na oddział– a dotychczas było ich już ponad dwa tysiące – przechodzi indywidualną konsultację, na podstawie której opracowywany jest dla niego kompleksowy plan rehabilitacji.

– Wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość. To inna niż zazwyczaj forma rehabilitacji, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pacjentów. Ćwiczenia w systemie wirtualnej rzeczywistości polegają m. in. na tym, że pacjent w okularach musi wykonać rozmaite zadania. W ten sposób pracujemy z osobami, które mają problem z zaburzeniem równowagi, z dysfunkcjami narządu ruchu. Inny trening funkcji poznawczej, to neuroforma z elementami rozszerzonej rzeczywistości, w trakcie którego pacjent wykonuje różne zadania, np. pracuje nad koordynacją, szybkością ruchu albo ma za zadanie coś policzyć, pomnożyć i dopiero wykonać odpowiednie zadanie, z czym sporo osób po COVID-19 ma kłopot. Korzystamy także z popularnego Xboxa, z którego korzystają bardziej sprawni pacjenci. Mogą w ten sposób grać w siatkówkę czy koszykówkę – wylicza dr Katarzyna Bogacz, specjalista fizjoterapii w głuchołaskim szpitalu oraz adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.