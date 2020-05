Zakaz wstępu na pomosty na Wyspie Bolko. Opolanie pytają: Kiedy znów będą otwarte?

- Spaceruję po Wyspie Bolko dosyć regularnie i często zaglądam nad staw. Ostatnio przestałem już nawet liczyć na to, że w końcu zobaczę, iż nie ma już zakazu wstępu na pomosty - mówi pan Dariusz.

- Ten park to jedna z największych atrakcji miasta. Warto byłoby dbać o jego infrastrukturę. Szczególnie, że nie wszyscy ten zakaz respektują. I oczywiście jeśli coś się stanie, to będą mogli mieć pretensje do siebie. Ale i tak liczyłbym na to, że cokolwiek złego z tymi pomostami będzie naprawione, a one same znowu staną się dostępne - stwierdza.