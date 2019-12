Zakład Komunalny przejmuje Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu. Co będzie z pracownikami?

Patryk Stasiak, który przez blisko dwa lata był dyrektorem CWK, zaznacza, że 18 osób zatrudnionych obecnie w centrum, dołączy do kadry Zakładu Komunalnego. Część z tych osób będzie pracować na terenie obiektu, część natomiast ma być przeniesiona do siedziby ZK i może się spodziewać zmiany zakresu obowiązków.

Zapowiada, że za jakiś czas miasto zamierza dokonać ewaluacji decyzji ws. przekazania CWK w zarząd ZK. - Liczymy na poprawę rentowności tej jednostki, choć nie nastawiamy się na to, że od razu zacznie ona wychodzić "na zero". W centrum odbywa się szereg istotnych wydarzeń, także o charakterze społecznym. Nie patrzymy na jego działalność tylko przez pryzmat pieniędzy - stwierdza.

Przemysław Pospieszyński, lider klubu Koalicji Obywatelskiej, pozytywnie ocenia zamiary miasta wobec CWK. - Centrum w obecnej formie się nie sprawdziło, a ten ruch otwiera pole do poprawy sytuacji. Nie będzie też dochodziło do takich absurdów, jak zlecanie przez CWK transportu należących do niego domków handlowych Zakładowi Komunalnemu, bo centrum samo nie miało do tego sprzętu - stwierdza.

Krytyczny jest natomiast Michał Nowak, lider klubu PiS. - CWK rokrocznie przynosiło straty, negatywnie rzutując na budżet miasta. Dlatego Opole postanowiło pozbyć się tego problemu, obdarzając nim ZK. W ten sposób ukryje w spółce koszty działania tej jednostki - stwierdza.