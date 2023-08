Zakończenie Wakacji z NTO nad Jeziorem Średnim w Turawie. Podczas wakacji nasza redakcja odwiedziła najpopularniejsze opolskie kąpieliska

Jedną z głównych atrakcji „Wakacji z NTO" nad Jeziorem Turawskim były zajęcia plastyczne, które zachęcały dzieci do wyrażania swojej wyobraźni i kreatywności. Prace wykonane z użyciem szklanych słoików stały się prawdziwymi dziełami sztuki. Mali artyści mieli do dyspozycji różnorodne materiały i kolorowe farby, co pozwoliło im tworzyć unikalne kompozycje.

Ale „Wakacje z NTO" to nie jedyne wydarzenie, które w sobotę (26 sierpnia) odbyło się nad Jeziorem Średnim w Turawie. O godzinie 16:00 rozpoczął się Piknik Rodzinny, który przyciągnął tłumy uczestników. To było wydarzenie pełne różnorodnych atrakcji, takich jak wyścigi rowerkami wodnymi, pokazy pierwszej pomocy, występy teatru tańca z ogniem, pokazy i warsztaty cyrkowe. Rodziny mogły spędzić czas razem, bawiąc się i ucząc się nowych rzeczy.

A na zakończenie dnia impreza z DJ-em Kwiatkiem, która rozgrzeje uczestników do czerwoności, zapewniając niezapomnianą noc pełną tańca i muzyki.