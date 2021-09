Zakończył się 2. Festiwal Reportażu Sportowego "Patyk". Zwyciężyła historia Róży Kozakowskiej, złotej medalistki igrzysk paraolimpijskich

- Warto zmieniać świat na lepsze takimi reportażami - mówi laureatka tegorocznego konkursu organizowanego przez TVP3 Opole.

To poruszająca historia Róży Kozakowskiej, która wbrew przeciwnościom losu odnosi międzynarodowe sukcesy. To bardzo intymna i pełna bólu opowieść o sportsmence, która przez lata była ofiarą ojca – kata, który za to, że osiągała sukcesy, ją okaleczał.

Dziś boi się dnia, kiedy jej oprawca wyjdzie z więzienia. Przeszła wiele, ale mimo tego, że mieszka w kontenerze bez wody nie poddaje się i stawia sobie coraz wyższą poprzeczkę.

Jej celem były igrzyska paraolimpijskie w Tokio, podczas których zdobyła złoty medal w rzucie maczugą i srebrny medal w pchnięciu kulą.