Zakupy w PRL. Tak wyglądały kiedyś sklepy w Opolu i okolicznych miastach. Robiliście w nich zakupy? [ZDJĘCIA]

Na zdjęciach z Archiwum Państwowego w Opolu zobaczyć można, jak takie sklepy wyglądały na początku lat 70. XX wieku w stolicy województwa, a także w Ozimku i Niemodlinie. To zarówno ujęcia sklepowych wnętrz, jak i samych budynków. Na tej liście są m.in.:

Super Sam przy ul. Niemodlińskiej

Sam przy ul. Łąkowej

sklep "Wszystko dla Pań"

sklep "Wszystko dla Dzieci"

sklep "Wszystko dla Panów"

sklep "Wszystko dla Domu"

Do tego dochodzą ujęcia z magazynu Społem przy ul. Głogowskiej czy Domu Chleba. W galerii znalazły się też kadry z Domu Towarowego "Ziemowit" przy ul. Krakowskiej. Przez lata, do czasu otwarcia Opolanina w latach 80., był to największy sklep towarowy w całym regionie.