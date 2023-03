Zamieszanie z opłatą deszczową na Opolszczyźnie. Czy mieszkańcy mogą liczyć na zwrot pieniędzy?

Uchwałę wprowadzającą opłatę zaskarżył jednak Tomasz Wolny ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych "Silesia". Argumentował, że jest to nowa opłata publicznoprawna bez podstawy prawnej.

Opłata deszczowa w Opolu weszła w życie z początkiem 2021 roku. Jej wprowadzenie było uzasadniane przez miasto wzrostem opłaty, jaką musi odprowadzać za wody opadowe do Wód Polskich.

Wyrok sądu nie rozstrzygnął sprawy

Ratusz argumentował z kolei, że to nie jest danina, tylko wynagrodzenie dla WiK za świadczenie usługi. Przekonywał, że opłata nie jest powszechna i dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy odprowadzają wody opadowe do kanalizacji. Zaznaczał, że pieniądze z opłaty będą nie tylko odprowadzane do Wód Polskich, ale i przeznaczone będą na inwestycje w sieć kanalizacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że rada miasta nie miała kompetencji do wydania takiej uchwały, a sam dokument nie miał podstaw prawnych. Dlatego sąd unieważnił uchwałę. Miasto odwołało się jednak od tego rozstrzygnięcia, a sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W między czasie rada miasta wprowadziła nową uchwałę, tylko że z wyższymi stawkami