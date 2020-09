Zamknięcie drogi krajowej nr 46 w Grodźcu. Nie wszyscy dostaną zgodę na przejazd

Prace, związane z remontem mostu na płynącej przez Grodziec Białce, rozpoczną się w piątek (11.09) i potrwają nawet 3 miesiące. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Początkowo gmina informowała, że mieszkańcy Grodźca oraz sąsiadującego z nim Chobia i Mnichusa będą mogli objechać zamknięty odcinek, poruszając się ul. Częstochowską II. Urząd gminy w Ozimku miał wystawiać kierowcom zaświadczenia zwalniające z zakazu wjazdu na ulice wewnętrzne w Grodźcu, które można by było okazać podczas kontroli drogowej. Teraz okazuje się, że nie wszyscy je otrzymają.

- Przepustowość alternatywnych dróg lokalnych jest na tyle mała, że wzmożony ruch spowodowałby spore utrudnienia w tym rejonie - mówi Zbigniew Bahryj z UGiM w Ozimku. - Dlatego osoby dojeżdżające samochodami osobowymi do pracy z Grodźca, Chobia oraz Kniei otrzymają stosowne zgody na warunkowy przejazd. Ta sama sytuacja dotyczy osób jadących do szkoły. W obu przypadkach trzeba będzie jednak udowodnić, że prośba o taką zgodę jest związana właśnie z dojazdem do pracy czy do szkoły