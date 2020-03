Zamknięte granice. Jak wrócić i jak wyjechać z Polski? Ważne informacje dla Polaków pracujących za granicą i powracających do kraju

Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polacy powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwarantanną. Transport kołowy i drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody osobowe będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport cargo będzie również działać normalnie.

Jestem zagranicą. Czy mogę wrócić do Polski?

Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju. Do kraju wpuszczone zostaną też samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Do kiedy obowiązuje ograniczenie ruchu międzynarodowego?

Od niedzieli 15 marca przez 10 kolejnych dni. Okres może być przedłużony.

Czy można wyjechać z Polski?

Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Mój mąż jest obcokrajowcem i nie ma go teraz w kraju. Czy może wrócić Polski?

Tak. Z zamknięcia granic dla obcokrajowców wykluczyliśmy kilka sytuacji, w tym tą opisaną. Mąż może wrócić do Polski, ale musi się poddać 14-dniowej kwarantannie.