Zamknięte szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym. Wybierasz się w góry w Karkonosze? Sprawdź, gdzie nie przejdziesz

Rozpoczyna się remont szlaków w Karkonoszach

Park podjął działania remontowe mające na celu poprawę stanu kładek na popularnych szlakach turystycznych.⁣ Od 29 sierpnia do 1 września oraz od 4 września do odwołania , następujące odcinki szlaków turystycznych pozostaną zamknięte dla ruchu turystycznego:

Prace remontowe na szlakach są konieczne

Warto pamiętać, że takie prace są niezbędne, aby zapewnić turystom bezpieczne i komfortowe wędrówki po górach. Choć ograniczenia mogą być pewnym utrudnieniem, są one konieczne dla ochrony zarówno przyrody, jak i samych turystów.

Karkonosze to malowniczy region, który przyciąga turystów z różnych zakątków Polski i świata. Chociaż wiele osób przyjeżdża tu głównie po to, aby zdobyć szczyt Śnieżki, warto wiedzieć, że Karkonosze…

Czarny Kocioł Jagniątkowski, położony w Sudetach Zachodnich na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, to obszar o wyjątkowej roślinności i skalnych formacjach. To także ścisły rezerwat przyrody, chroniący unikalne gatunki roślin oraz formy geologiczne. Warto pamiętać, że mimo zamknięcia części szlaków, nadal istnieją wiele innych pięknych tras do odkrycia w Karkonoszach.