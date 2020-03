Zapasy żywności na epidemię koronawirusa. Opolanie robią zapasy w sklepach!

Pan Ryszard chciał kupić popularny środek do dezynfekcji, którego zabrakło mu w domowej apteczce.

Opolanka nie od razu skojarzyła, że to strach przed koronawirusem jest przyczyną opustoszenia półek.

- Chciałam przed weekendem zrobić zakupu w jednym z marketów. W miejscu, gdzie zwykle są makarony i ryż półki świeciły pustkami - relacjonuje pani Anna. - Wybrałam się do innej sieci, ale sytuacja była podobna. Zostały pojedyncze paczki makaronów.

- Obszedłem kilka aptek, ale nigdzie go nie było. Od farmaceutów słyszałem, że brakuje nie tylko tego konkretnego specyfiku, ale i innych, służących do dezynfekcji. Ostatecznie kupiłem spirytus, bo przecież on też ma właściwości odkażąjące - mówi.