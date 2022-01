Zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Opolu rozpoczęte. Limit uczestników - 600 osób

Zapisać można się poprzez link: https://bit.ly/TW2022Opole osobno do biegu na 1963 metry, osobno na 10 km. Pod tym samym linkiem jest także regulamin.

Bieg odbędzie się 6 marca 2022 r. w Opolu na terenie Wyspy Pasieka, Kąpieliska „Bolko”, wzdłuż Odry, Parku Nadodrzańskiego i Bulwaru Karola Musioła. Dystans podstawowy wynosi 1963 metry.

Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”. Równolegle odbędzie się bieg na dystansie 10 km.

Start w Opolu, na parkingu przy ul. Barlickiego. Do biegu na 10 km o 12.00, do biegu na 1963 m o 12.10.

Start na obu dystansach, z powodu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na liczbę chętnych uczestników może zostać podzielony na „fale”, a godziny startu zostaną wówczas przesunięte.

Łączna liczba uczestników biegu na 1963 m oraz na 10 km jest ograniczona do 600 osób. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do 2 marca 2022 r. lub do wyczerpania ww. limitu. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.