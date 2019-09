Zapraszamy! 7 września do Opola zawita Strefa Bezpieczeństwa Compensy z mnóstwem atrakcji dla dorosłych i dzieci.

W sobotę 7 września Plac Wolności w Opolu zmieni się w pełną atrakcji Strefę Bezpieczeństwa Compensy. Dorośli i dzieci dowiedzą się m.in. jak udzielać pierwszej pomocy, będą mogli wziąć udział w ciekawych zabawach edukacyjnych, zbadać poziom tlenu we krwi i ciśnienie. W strefie relaksu uczestnicy zostaną zaproszeni do skorzystania ze sprzętu do aktywnego wypoczynku, będą także mogli oddać się w ręce doświadczonych masażystów.

Mamy świadomość, jak ważna jest wiedza z zakresu ratowania życia. Może ona przydać się w każdym momencie – w domu, na ulicy, w szkole. Stawiamy na praktyczny sposób przekazywania wiedzy. To nie wykład, to wspólne ćwiczenia – mówi Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które wraz z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa Vienna Insurance Group realizuje cykl spotkań w ramach kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada.

Głównym punktem programu będzie przekazanie przez przedstawiciela Compensy na ręce dyrekcji MDK w Opolu AED, czyli urządzenia ratującego życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Poprzez zwiększanie dostępności tego sprzętu wpływamy na bezpieczeństwo mieszkańców – mówi Karolina Tworzydło, dyrektor biura Marketingu i PR Compensy. Urządzenie zostanie ulokowane przy Młodzieżowym Domu Kultury. Całe sobotnie wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Opole.

Strefa Bezpieczeństwa Compensy to wydarzenie organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada, której celem jest edukacja w zakresie odpowiedniego poruszania się po autostradach oraz udzielania pierwszej pomocy. Trwająca od 2017 roku kampania prowadzona jest przez Compensę we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach akcji zorganizowano szereg eventów edukacyjnych na autostradach A1, A2 i A4. Odwiedzający - dorośli i dzieci - otrzymywali materiały informacyjne, a także karty ICE (in case of emergency), pomocne przy powiadamianiu bliskich w razie wypadku. Compensa zorganizowała również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników obsługi autostrad oraz 10 kluczowych stacji na A1, A2 i A4, a także wyposażyła wspomniane stacje w profesjonalne zestawy pierwszej pomocy.

Obecna odsłona kampanii Bezpieczna Autostrada oprócz dotychczasowych działań obejmuje edukację zdrowotną. Zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca. Stąd działalność Compensy na rzecz uświadamiania wpływu stanu zdrowia kierowców na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Więcej o kampanii: https://bezpiecznaautostrada.pl/

Już w najbliższą sobotę, 7 września w godz. 10-17.00 zapraszamy na Plac Wolności do Strefy Bezpieczeństwa Compensy. Jeden dzień – wiedza na całe życie!