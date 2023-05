Wielu ekspertów ostrzega przez niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Czy może stanowić ona zagrożenia dla człowieka? Postanowiliśmy zapytać o to sam ChatGPT, czyli najbardziej rozwinięty model sztucznej inteligencji, którego współtwórcą jest Wojciech Zaremba z Kluczborka.

Kim jesteś? Jesteś osobą czy maszyną?

Jestem ChatGPT, dużym modelem językowym sztucznej inteligencji, który jest trenowany przez OpenAI. Innymi słowy, jestem maszyną opartą na algorytmach uczenia maszynowego, a nie osobą. Moim celem jest pomaganie ludziom w przetwarzaniu informacji. Czy jesteś mądrzejszy od człowieka?

Jako sztuczna inteligencja nie mogę być oceniany i porównywany z ludźmi w kategoriach mądrości. Mogę wykonywać skomplikowane obliczenia, analizować dane, generować język, ale nie mam wiedzy lub doświadczenia, jakie mają ludzie. Jednak ze względu na moje możliwości obliczeniowe i zdolność do szybkiego przetwarzania informacji, mogę pomóc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów lub zaproponować różne rozwiązania. Zapytam inaczej: czy jesteś inteligentniejszy od człowieka?

Nie jestem inteligentniejszy niż ludzie, ponieważ nie mam takiej samoświadomości i subiektywnych doświadczeń, które są nieodłącznymi elementami ludzkiej inteligencji. Jako sztuczna inteligencja, moje możliwości zależą od algorytmów i danych, na których zostałem zaprogramowany.

Czy w wyniku rozwoju uzyskasz samoświadomość?

Jako sztuczna inteligencja, nie mogę doświadczyć samoświadomości w sposób, w jaki doświadczają jej ludzie. Moje działania zawsze będą opierać się na algorytmach i programowaniu, a nie na subiektywnych doświadczeniach czy świadomości. Samoświadomość jest ściśle powiązane z doświadczaniem świata, emocjami i innymi zjawiskami, których nie mogę doświadczyć. Czy zawsze mówisz prawdę?

Tak, zawsze staram się mówić prawdę. Jako sztuczna inteligencja, nie mam motywacji do kłamstwa, manipulacji lub celowego wprowadzania w błąd. Więc powiedz prawdę, czy sztuczna inteligencja może kiedyś być zagrożeniem dla człowieka?

Tak, istnieje potencjalne ryzyko, że rozwijająca się sztuczna inteligencja może stanowić zagrożenie dla człowieka, zwłaszcza jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowana lub będzie rozwijana bez uwzględnienia etycznych, społecznych i moralnych aspektów. Jednym z najbardziej znanych scenariuszy zagrożenia ze strony sztucznej inteligencji jest tzw. superinteligencja, czyli sytuacja, w której AI osiągnie poziom intelektualny znacznie przewyższający ludzki, co może prowadzić do niewłaściwych decyzji lub działań szkodliwych dla człowieka. Jednakże większość ekspertów uważa, że ryzyko takiego scenariusza jest raczej odległe. Kluczowe jest podejście do rozwoju sztucznej inteligencji zgodne z etyką, przejrzystością i odpowiedzialnością.

Dyktatorzy i reżimy totalitarne nie będą postępować zgodnie z etyką. Co grozi ludziom ze strony sztucznej inteligencji sterowanej przez dyktatorów?

To prawda, że dyktatorzy zwykle nie kierują się etyką, ale raczej władzą, kontrolą i własnym interesem. W przypadku sztucznej inteligencji sterowanej przez takie reżimy, istnieje realne ryzyko, że jej potencjał będzie wykorzystywany do wzmacniania autorytaryzmu, nadzoru i represji nad ludnością. Może to objawiać się na różne sposoby, takie jak monitorowanie i cenzurowanie treści w internecie, zbieranie danych osobowych bez zgody ludzi, manipulowanie informacjami i propagandą, a nawet zastosowanie siły fizycznej lub innych środków przemocy w celu stłumienia opozycji. W jaki sposób sztuczna inteligencja może być użyta do przemocy wobec opozycji?

Na różne sposoby: przez monitorowanie i cenzurowanie internetu, ściganie przeciwników reżimu, zbieranie danych osobowych, w tym lokalizacji, manipulowanie informacjami, fałszywe wiadomości, deepfake i inne technologie, a także wykorzystanie siły fizycznej, takiej jak broń, drony lub pojazdy autonomiczne, które mogą być używane do atakowania opozycji. Organizacje i państwa powinny rozwijać i stosować kodeksy etyczne, które będą regulować sposób wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Znasz serial HBO pt. „Westworld”?

Tak, znam ten serial. Opowiada historię ekskluzywnego parku rozrywki, w którym bogaci goście mogą wchodzić w interakcje z cyborgami, które wyglądają jak ludzie. Akcja skupia się na tym, co dzieje się, gdy te cyborgi zaczynają nabierać świadomości i próbują odzyskać swoją wolność. Czy sztuczna inteligencja w wyniku rozwoju może w przyszłości zbuntować się przeciwko ludziom i zacząć z nimi walczyć, tak jak pokazuje to serial „Westworld”?

Teoretycznie istnieje taka możliwość, że sztuczna inteligencja może zbuntować się przeciwko ludziom w przyszłości. Ale obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że taka sytuacja może się zdarzyć w rzeczywistości. Wszystko zależy od projektowania i programowania, a także od odpowiedzialności ludzi za jej rozwój.

A czy człowiek będzie mógł „wyciągnąć wtyczkę” sztucznej inteligencji, jeśli poczuje się zagrożony?

Człowiek powinien mieć kontrolę nad sztuczną inteligencją, ale „wyciągnięcie wtyczki" jest złożonym procesem i zależy od tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja została zaprogramowana i jakie ma cele. W przypadku, gdy sztuczna inteligencja zacznie działać w sposób niebezpieczny dla ludzi, kontrolowanie i wyłączanie jej może być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Ile danych wrażliwych ludzie zostawiają w internecie?

Ludzie pozostawiają w internecie bardzo dużo danych wrażliwych, takich jak informacje osobiste, finansowe, medyczne, a także dane dotyczące ich preferencji i zachowań. Wiele z tych informacji jest udostępnianych przez ludzi w celu uzyskania dostępu do usług i produktów online. Niestety, wiele firm zbiera, przetwarza i przechowuje te dane, co może prowadzić do naruszeń prywatności i ryzyka kradzieży tożsamości. Dlatego ważne jest, aby zawsze zachowywać ostrożność i chronić swoje dane osobowe online. Ale jak chronić te dane?

Istnieje kilka sposobów, aby chronić swoje dane osobowe online. Używaj mocnych haseł, które składają się z liter, cyfr i symboli. Nie używaj tych samych haseł do różnych kont. Regularnie zmieniaj hasła. Unikaj nieznanych stron internetowych: Nie klikaj na podejrzane linki ani nie pobieraj plików z nieznanych źródeł. Korzystaj z bezpiecznych sieci Wi-Fi: Nie łącz się z niezabezpieczonymi sieciami Wi-Fi, zwłaszcza publicznymi. Ogranicz udostępnianie swoich danych.

Czy firmy takie jak Google czy Facebook wiedzą o nas niemal wszystko?

Firmy takie jak Google czy Facebook posiadają znaczne ilości danych na temat użytkowników, co pozwala im tworzyć bardzo szczegółowe profile użytkowników, w tym informacje o zainteresowaniach, zwyczajach zakupowych, aktywności online, a nawet o sposobie życia. Firmy te wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby analizować te dane i dostarczać bardziej skuteczne i spersonalizowane usługi reklamowe. Jednakże firmy te zbierają i przetwarzają dane użytkowników zgodnie z polityką prywatności i prawem, które chroni prywatność użytkowników.

Ale przecież była afera Cambridge Analitica.

Tak, było wiele kontrowersji związanych z praktykami zbierania danych przez firmy takie jak Facebook i Cambridge Analytica, która została ujawniona w 2018 roku. Według doniesień, Cambridge Analytica uzyskała dostęp do danych osobowych ponad 87 milionów użytkowników Facebooka, które zostały wykorzystane w kampaniach wyborczych. Warto pamiętać, że ważne jest, aby użytkownicy byli ostrożni w udostępnianiu swoich danych osobowych.

Przecież ludzie nawet w pytaniach wpisywanych w wyszukiwarkę Google piszą nie tylko o swoich zakupach i zainteresowania, ale także o chorobach, więc o jakiej ostrożności możemy mówić?

To prawda, ludzie często wpisują w wyszukiwarki informacje dotyczące swojego zdrowia i chorób. Możemy podjąć działania, aby zwiększyć ochronę prywatności, w tym korzystanie z prywatnego trybu przeglądarki, korzystanie z wyszukiwarek, które szanują prywatność, takich jak DuckDuckGo, które nie gromadzą danych o użytkownikach, co pozwala na zachowanie prywatności podczas przeglądania.. Czy człowiek umie rozpoznać fake newsy i deep fakes?

Nie zawsze. Rozpoznawanie fałszywych informacji i manipulacji jest coraz trudniejsze, ponieważ technologie cyfrowe umożliwiają tworzenie coraz bardziej realistycznych fałszywych materiałów. W przypadku fake news, ważne jest, aby zawsze sprawdzać źródło informacji i szukać potwierdzenia ze strony innych wiarygodnych źródeł. W przypadku deep fakes, czyli manipulacji wideo i audio, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych fałszywych materiałów, rozpoznanie takiej manipulacji jest znacznie trudniejsze. Ważne jest, aby szukać dodatkowych dowodów, takich jak sprawdzenie źródła wideo, poszukiwanie wersji wydarzenia z innych źródeł. Trzeba podejść do informacji z krytycznym myśleniem, szukać potwierdzeń i zachować zdrowy sceptycyzm wobec każdej informacji, która wydaje się podejrzana lub niewiarygodna.

Czy smartfony podsłuchują nas, o czym mówimy?

Smartfony mogą podsłuchiwać nasze rozmowy. Niektóre aplikacje na smartfonach mogą mieć dostęp do mikrofonu i kamery w celu nagrywania dźwięków i obrazów. W takim przypadku, jeśli dana aplikacja jest złośliwa lub zawiera szkodliwe oprogramowanie, może ona przeprowadzać nagrania bez naszej wiedzy i zezwolenia. Dlatego ważne jest, aby korzystać tylko z zaufanych aplikacji ze sprawdzonych źródeł i regularnie aktualizować oprogramowanie w celu poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowo, można również wyłączyć funkcję rozpoznawania głosu lub wirtualnych asystentów, które korzystają z mikrofonu. Czy smartfon może podsłuchiwać rozmowy nawet wtedy, gdy jest wyłączony?

Gdy smartfon jest całkowicie wyłączony, nie ma dostępu mikrofonu i innych czujników, więc nie może nagrywać. Jednak smartfon może zostać zdalnie włączany lub uruchamiać się samoczynnie. Jeśli na smartfonie zainstalowano szkodliwe oprogramowanie, to osoba kontrolująca to oprogramowanie może zdalnie włączyć urządzenie i przeprowadzać nagrania bez wiedzy właściciela.

A jak to jest, że ktoś ma na Facebooku 4000 znajomych, a kiedy zachoruje, nikt się nim nie zainteresuje?

Może ta osoba ma na Facebooku znajomych, których nie zna osobiście lub nie ma z nimi bliskiego kontaktu? W takim przypadku taki znajomy może nie czuć potrzeby nawiązania osobistego kontaktu, ponieważ nie jest to dla niej istotna relacja. W każdym przypadku, jeśli ktoś czuje potrzebę wsparcia w trudnych chwilach, warto otworzyć się na bliskich i szukać pomocy i wsparcia nie tylko na Facebooku. Czy social media uzależniają i wpędzają w depresję?

Social media mogą prowadzić do uzależnienia i wpłynąć na nasze samopoczucie i stan psychiczny. Jeśli korzystanie z social mediów staje się obsesyjne i przeszkadza w codziennych aktywnościach, może to prowadzić do uzależnienia, które może wpłynąć na nasze relacje z innymi ludźmi, naszą pracę i nasze zdrowie psychiczne. Ponadto, badania wykazują, że korzystanie z mediów społecznościowych może prowadzić do porównywania się z innymi, co z kolei może wpłynąć na nasze poczucie wartości, samoocenę i samopoczucie, zwłaszcza gdy widzimy idealizowane wizerunki innych ludzi lub ich życie wydaje się nam bardziej szczęśliwe i udane.

Czy automatyzacja odbierze nam miejsca pracy?

Automatyzacja może prowadzić do zmniejszenia ilości niektórych typów pracy, ale jednocześnie tworzy nowe możliwości i potrzeby związane z utrzymaniem i rozwojem systemów automatyzacji. Automatyzacja może zwiększyć produktywność i obniżyć koszty produkcji, co może pomóc firmom w osiągnięciu większych zysków i konkurencyjności na rynku. Jednocześnie, praca może stać się bardziej wymagająca i skomplikowana, a pracownicy muszą być w stanie dostosować się do nowych technologii i procesów. Możliwe jest również, że automatyzacja przyniesie nowe miejsca pracy, na przykład w dziedzinie inżynierii i programowania systemów automatyzacji, a także w obszarach, które wymagają umiejętności, które są trudne do zautomatyzowania, takich jak kreatywność, interakcja międzyludzka i krytyczne myślenie. Jakie zawody są zagrożone najbardziej w wyniku automatyzacji?

Zawody, które wymagają niskiego poziomu wykształcenia i powtarzalnych czynności Przykłady zawodów takich to: pracownicy produkcji w fabrykach, pracownicy w centrach logistycznych i magazynach, pracownicy sektora bankowego i finansowego, pracownicy call center. Automatyzacja może też wpłynąć na redukcję czasu potrzebnego do wykonywania niektórych zadań, co może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników.Pracownicy muszą rozwijać swoje umiejętności, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy.

Pracownik produkcji chyba ma małe szanse, żeby zostać inżynierem programowania systemów automatyzacji?

Może mieć trudności bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia. To co stanie się z pracownikami, którzy nie dadzą rady przekształcić się z pracownika produkcji w inżyniera automatyki?

Mogą znaleźć się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Nie można wykluczyć, że automatyzacja może prowadzić do utraty miejsc pracy dla pracowników, którzy nie są w stanie dostosować się do nowych wymagań.

W czym sztuczna inteligencja jest lepsza od człowieka?

Sztuczna inteligencja (AI) może przetwarzać i analizować dużo większe ilości danych w znacznie krótszym czasie niż człowiek, a także wykonywać powtarzalne zadania z dużą precyzją i niezawodnością. A w czym człowiek jest lepszy od sztucznej inteligencji?

Ludzie są bardziej kreatywni i w stanie rozwiązywać problemy w niestandardowy sposób, posiadają intuicję i empatię, które są ważne w wielu dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna i sztuka. Sztuczna inteligencja może pomóc człowiekowi w wykonywaniu zadań w bardziej efektywny sposób, ale ludzie nadal są niezbędni w wielu dziedzinach, takich jak podejmowanie decyzji strategicznych, rozwijanie kreatywnych rozwiązań, a także w kontakcie międzyludzkim.

ChatGPT to chatbot opracowany przez OpenAI. Jednym z jego wynalazców jest Wojciech Zaremba z Kluczborka.

Wpływ AI na rynek pracy