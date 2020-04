zarażamydobrem - cała Polska pomaga w walce z wirusem. Oto najciekawsze akcje [przegląd NaM]

- To mój sposób na odwdzięczenie się za dobro, które dostałam od ludzi, gdy ciężko chorowałam - tłumaczy.

Lubuskie: Mieszkańcy wyposażyli mieszkanie dla medyków

Pracownicy zielonogórskiego szpitala, którzy na co dzień mają styczność z pacjentami zakażonymi koronawirusem, nie chcą wracać do domów, by nie narażać na zachorowanie swoich bliskich. Szpital planuje im dedykować specjalne mieszkanie, gdzie odpoczną po dyżurach. Lecznica poprosiła mieszkańców Zielonej Góry o pomoc w wyposażeniu. I... znów popłynęło całe morze dobra! Zobacz: Na zielonogórzan zawsze można liczyć. Szybko ruszyła akcja doposażenia mieszkania dla medyków walczących z koronawirusem