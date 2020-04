zarażamydobrem Kibice Odry Opole wsparli sprzętem opolskie hospicjum "Betania"

Do „Betanii” trafiło sto jednorazowych fartuchów, 250 par rękawiczek, sto maseczek oraz dwadzieścia pięć litrów płynu dezynfekującego.

- Za pieniądze ze zbiórki, którą prowadzimy w sieci kupiliśmy to, o co nas w hospicjum szczególnie proszono – mówi Karolina Zioła, wiceprezes SSOO Jedna Odra. - Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Robimy to od początku epidemii w ramach akcji #Nie idź w koronę. Zaczęliśmy od przekazania jednorazowych przyłbic i 300 fartuchów ratownikom medycznym z Opola. Wsparliśmy także szpital jednoimienny w Kędzierzynie-Koźlu, przywożąc m.in. przyłbice i jednorazowe naczynia. Wsparliśmy ponadto Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Szpital Wojewódzki w Opolu. W ostatnim tygodniu przekazaliśmy również do domu dziecka płyn i maseczki.