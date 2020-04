zarażamydobrem Moc jest z nami! Najciekawsze akcje z całej Polski [przegląd NaM]

Zaczniemy od bardzo poważnej i pilnej sprawy. We wrocławskiej klinice Przylądek Nadziei leczą się dzieci chore na raka z całej Polski. Dlatego tak ważne jest, by nic nie zakłóciło pracy tamtejszych lekarzy i pielęgniarek. Fundacja Przylądek Nadziei zbiera pieniądze na testy na obecność koronawirusa dla personelu szpitala.

Przy okazji warto przypomnieć akcję policjantów, którzy niedawno zagrali dla dzieci leczących się w Przylądku Nadziei specjalny koncert przed budynkiem szpitala. Wszystko po to, by dać im choć trochę radości.

Powstańcy zwrócili się też z ważnym apelem do młodych ludzi, by zostali w domach podczas pandemii i byli z medykami solidarni.

"My, żyjący jeszcze uczestniczki i uczestnicy powstania - służba liniowa i sanitarna - zwracamy się do Was, naszych dzisiejszych koleżanek i kolegów, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb pomocniczych - z wyrazami podziękowań, uznania i wdzięczności. Dobrze znamy cenę tej służby i towarzyszymy Wam myślą i całym sercem".

- Nastawiamy sprzęt. Obrabiamy projekty i zaczynamy drukować – mówi prezes Centrum, Marcin Walasek. – Polscy inżynierowie, którzy zrobili projekt respiratora, udostępnili go w internecie. W kwestii wydrukowania potrzebne są tylko sprzęt i doświadczenie. Mamy jedno i drugie, i nie boimy się tego użyć. Ma to służyć ludziom, więc czemu tego nie zrobić? – dodaje.

- Zainspirowani działaniami studentów z Włoch, którzy za pomocą drukarki 3D wydrukowali specjalne zawory do respiratorów, postanowiliśmy wykorzystać nasze własne drukarki do produkcji środków ochronnych dla polskich szpitali - zdradza Kacper Falkiewicz, jeden z członków projektu. - Bardzo szybko okazało się, że przy pomocy prostego wydruku, paru śrubek, kawałka gumy oraz przezroczystej folii do laminowania dokumentów, jesteśmy w stanie tworzyć, bardzo pożądane teraz, w pełni funkcjonalne przyłbice.

Karetka dla szpitala

Z kolei Fundacja Otwarte Serce, działająca przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, zbiera pieniądze na specjalistyczną karetkę do przewozu osób zarażonych koronawirusem. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem.

Pokoje dla medyków

Pandemia koronawirusa to bardzo trudny czas dla lekarzy i personelu medycznego, którzy wiele godzin spędzają z chorymi. Z ciekawą inicjatywą wyszedł warszawski hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, który udostępnia dla kadry medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w pełni wyposażone pokoje z łazienkami. Wszystko po to, by mogli odpocząć i uchronić swoje rodziny przez ewentualnym zarażeniem.

Sportowcy dla Koszarowej

Pomagają też sportowcy, którzy zebrali ponad 50 tys. zł dla szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.