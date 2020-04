zarażamydobrem Opolanin wynajmie swoje mieszkanie pracownikom służby zdrowia. Za darmo!

Opolanin chce wynająć swoje mieszkanie pracownikom służby zdrowia, którzy walczą z koronawirusem i by nie zarazić bliskich, nie chcą wracać po dyżurach do domu.

- Mieszkanie było już wystawione na sprzedaż, ale gdy przyszły te trudne czasy i zakazano przemieszczania się - a więc i oglądania mieszkań - to po dyskusji ze znajomymi i żoną pomyśleliśmy, że zamiast je sprzedawać, zrobimy coś dobrego. Tak w ramach podziękowania za ciężką i niebezpieczną pracę medyków - tłumaczy pan Michał.

- Tak samo zrobił nasz kolega ze Śląska. I my, i on daliśmy ogłoszenie w internecie, że udostępnimy lokum tym, którzy nie chcą po swojej pracy wracać do domu z obawy o możliwość zarażenia koronawirusem swoich bliskich - słyszymy.

Post przez 3 dni został udostępniony już blisko 4 tysiące razy.