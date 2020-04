zarażamydobrem Opolskie krawcowe szyją maseczki dla służby zdrowia

- Jestem krawcową i prowadzę kursy szycia, mieszkam w Opolu – mówi inicjatorka i koordynatorka akcji w województwie Magdalena Bazan. - Kiedy epidemia do nas doszła, szybko się okazało, że pojawiły się potężne braki w wyposażeniu placówek medycznych, na przykład w maseczki z włókniny. Ponieważ uszycie tego nie jest skomplikowane, pomyślałam, że można to robić samemu. Czego człowiek nie włączył, to słyszał, ilu chorych przybywa. Pomyślałam, że skoro i tak siedzę w domu, mogę pomóc, zabijając wolny czas.