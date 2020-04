zarażamydobrem Panie ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich uszyły około 4 tysięcy maseczek

- Na początek dzwoniłam do koleżanek i to one dzieliły się materiałem, jaki miały w domu, wypranym i wyprasowanym – opowiada pani Maria. - Od początku przyjęłyśmy zasadę, że unikamy bezpośrednich kontaktów ze sobą. Kto przywoził materiał, wieszał go u mnie na płocie. Teraz materiał często przywozi kurier. Nawet nie wiem od kogo. Przesyłka jest zwykle opłacona przez nadawcę.