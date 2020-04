zarażamydobrem To mała manufaktura w hali OSiR w Komprachcicach. 1000 maseczek dziennie produkują mieszkanki gminy Komprachcice!

Produkcja ruszyła spontanicznie i z odruchu serca. Zaczęło się od pomysłu Ireny Kacuby z Komprachcic.

- W nocy przeglądałam internet i trafiłam na jedną z pierwszych podobnych akcji, gdzieś daleko w kraju – mówi pani Irena. – Obdzwoniłam kilka instytucji i okazało się, że potrzeby są ogromne. Zaczęło się od czterech krawcowych, dziś w produkcję maseczek zaangażowanych jest już ponad dwadzieścia osób. Mamy tu małą fabrykę.

Centrum logistyczne akcji mieści się w hali sportowej, którą udostępnił Arkadiusz Tabisz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Myślałem, że to będzie szycie 10-20 maseczek dziennie, a to już tysiącami wychodzi – mówi Arkadiusz Tabisz. – Wszystko jest genialnie zorganizowane i to z zachowaniem surowych zasad epidemicznych. Na hali pracuje maksymalnie pięć osób, a większość wolontariuszy działa w rozproszeniu.