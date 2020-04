zarażamydobrem W Opolu ruszyła sąsiedzka samopomoc. Społecznicy m.in robią zakupy i wyrzucają śmieci

Inna aktywności rady dzielnicy to dzielnie się ze sklepami zakupionymi zawczasu z budżetu rady płynami do dezynfekcji rąk. Służą one klientom do dezynfekcji rąk.

Społecznicy mają też pomysł integrujący odizolowanych mieszkańców dzielnicy na konkurs fotograficzny - widok z okna. - Myślimy jeszcze nad nagrodami - dodaje Piotr Koziol.