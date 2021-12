Zasiłek macierzyński 2022. Zobacz, co się zmieni w nowym roku

Prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwać w razie śmierci pracodawcy. Rozszerzona zostanie w ten sposób grupa osób uprawniona do zasiłku o osoby, które z niezależnych od siebie przyczyn utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia. (art. 4 pkt 1; art. 2a ustawy zasiłkowej).