Zasiłek opiekuńczy 2021. Uwaga rodzice! Szkoła nie musi być zamknięta, abyście mogli otrzymać to świadczenie Iwona Kłopocka-Marcjasz

Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje również w sytuacji, gdy zamykana jest jedna klasa, albo grupa przedszkolna czy żłobkowa. Nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, aby mieć prawo do zasiłku. To ważna zmiana w interpretacji przepisów.